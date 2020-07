"J'ai sans doute fait des erreurs" : Emmanuel Macron fait acte de contrition pour mieux aborder l'avenir

Emmanuel Macron assure avoir "contribué" à rendre la France "plus forte et plus indépendante", pour que "chacun retrouve la maîtrise de sa vie, de son destin", mais sans avoir suffisamment expliqué son dessein aux Français, ou montré suffisamment de "résultats".

"Nous avons vécu le terrorisme. Nous avons vécu des crises économiques à répétition et le chômage de masse qui a affaibli des familles", a énuméré le chef de l'Etat pour expliquer la "détestation" d'une partie de l'opinion à son égard. "Nous avons vécu une crise sociale sans précédent avec les Gilets jaunes, qui a été la colère d'une partie du peuple français qui, pour la plupart du temps, a travaillé en vivant mal et s'est dit 'ce monde n'est pas fait pour nous'".

Critiqué pour le manque de concertation dans les réformes menées au début de son quinquennat, le chef de l'Etat promet désormais "d'associer davantage", "de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus". "Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance fragile avec tous les Français, de quelque bord politique qu'ils soient."

"Les mots ne masquent plus l'impuissance et l'inaction politique", a fustigé pour sa part l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, regrettant l'absence de "mesures sociales fortes" et d'un "plan de relance et de transition écologique, puissant et immédiat".

Reste à savoir si les Français suivront, eux, le "nouveau chemin" dessiné longuement par Emmanuel Macron ce mardi 14 juillet.