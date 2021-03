La chevauchée fantastique des grands espaces de la Bosnie

Contexte en 3 paragraphes.Ils sont les témoins et les rescapés d'une autre époque. Des chevaux majestueux qui vivent en total liberté, depuis plus d'un siècle, avec pour seul horizon l'immensité de la plaine bosniaque. Sur les contreforts du mont Cincar, non loin de la ville de Livno dans le sud-ouest de la Bosnie-Herzégovine, vivent environ 400 chevaux sauvages. Pendant près de 50 ans, ils se sont adaptés au climat rigoureux et ont survécu aux braconniers et aux prédateurs.