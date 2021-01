La Chronique éco : "Hercule", la réforme qui plombe EDF

L'entreprise EDF a enregistré une forte baisse en Bourse, avec une chute de 15,6 %. Le cours a dégringolé jusqu'à 18 % lundi. Pour cause, "le projet de transformation du groupe, nommé "Hercule", coince à la Commission européenne". Il consiste à partager EDF en trois grosses parties : EDF bleu, EDF vert et EDF azur. L'objectif de cette réforme est de permettre l'augmentation des prix de l'électricité nucléaire de 20 % et d'avoir plus de moyens. La réalisation de ce projet est-elle remise en cause ?