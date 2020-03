"On vient tous les jours avec la boule au ventre" : l'inquiétude des salariés de supermarchés en première ligne malgré le confinement

Sans eux, la vie serait beaucoup plus difficile et nos ravitaillements quotidiens sans doute impossibles. Les employés des supermarchés continuent de travailler au contact de clients potentiellement contaminés. Malgré les précautions mises en place dans les magasins, la peur de la contamination au coronavirus est bien là. "On vient tous les jours avec la boule au ventre, parce que tu te dis aujourd'hui est-ce que c'est moi qui vais l'avoir ou mon collègue", confie Sophie Monnié, salariée chez Carrefour.



De nombreuses grandes enseignes ont décidé de verser une prime de 1 000 euros aux salariés mobilisés sur leur lieu de travail pendant cette crise sanitaire. "Ça n'enlèvera pas la peur", réagit Katia Onfray, gestionnaire de stock chez Carrefour. Plutôt qu'une prime, certaines auraient préféré des mesures de protection supplémentaires. C'est le cas de Dominique Autier, hôtesse de caisse chez Carrefour, qui travaille sans masque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.