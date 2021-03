Une campagne de vaccination massive ce week-end à Nice

Pour accélérer la vaccination, le gouvernement a décidé de lancer une vaste campagne ce week-end. Une opération coup de poing qui va surtout se dérouler à Nice. Dans la métropole, des négociations ont eu lieu entre Olivier Véran et Christian Estrosi depuis plusieurs jours. Pour cette campagne, 30 médecins et 60 infirmières seront mobilisés. Près de 12 000 vaccins vont être utilisés ce week-end, dont 4 000 doses de Pfizer pour les plus de 75 ans et 8 000 doses d'AstrZeneca pour les 50-74 ans. Il y aura donc quatre centres opérationnels samedi et dimanche à Nice.