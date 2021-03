Violences contre les femmes : Gérard Lanvin et Camille Lelouche s'engagent

L'acteur français Gérard Lanvin est connu pour ses coups de gueule. Cette fois-ci, il les pousse en chanson et ce pour dénoncer les violences contre les femmes. Son premier single, aux sonorités pop folk, s'intitule "Appel à l'aide" et traite des féminicides et des violences conjugales. Les bénéfices de ce single seront reversés à l'Union Nationale des Familles de Féminicide. Par ailleurs, Gérard Lanvin a conçu son premier album solo durant le confinement, grâce à l'aide de son fils Manu Lanvin, producteur et musicien. Il devrait sortir cet été et s’appellera "Ici bas".