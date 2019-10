115.558 flashs en un an : le radar le plus actif en 2018, c'est lui

JT 13H - D'après le palmarès des radars fixes du site radars-auto, celui qui a flashé le plus en 2018 se trouve sur l'A8, au niveau de Cagnes-sur-Mer. Pour chaque infraction, l'amende est de 45 euros au minimum.

115.558 flashs dans l'année, soit plus de 300 par jour : selon le palmarès des radars fixes du site radars-auto.com, l'engin qui a le plus surpris les automobilistes en 2018 est situé sur l'A8, au niveau de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), dans le sens allant de Nice à Aix-en-Provence.

Pourtant, en 2017, ce radar, installé au même endroit, avait relevé deux fois moins d'excès de vitesse. La raison de cette inflation ? La vitesse maximale autorisée sur cette portion d'autoroute est passée de 110 à 90 km/h. Beaucoup de conducteurs ont donc été piégés. L'amende minimum infligée est de 45 euros.