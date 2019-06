24H du Mans : l'une des plus belles courses automobiles du monde

A Mans, les passionnés d'automobiles attendent avec impatience la course qui aura lieu le 15 juin 2019. Certains d'entre eux y viennent depuis 50 ans pour chasser les dédicaces mais également pour se retrouver entre connaisseurs. Ils viennent de tous les pays d'Europe, avec des voitures de légende comme avec celles de dernière génération. Sur le circuit du Mans, 60 voitures seront sur la ligne de départ le 15 juin 2019 et près de 250 000 spectateurs y seront attendus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.