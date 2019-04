A quoi vont ressembler les 400 super-radars "tourelles" installés cette année sur les routes françaises ?

NOUVEAU - Alors que 75% des radars fixes ont été détruits ou dégradés ces derniers mois, le ministère de l’Intérieur entend installer dès cette année 400 nouveaux radars, plus performants et plus solides. Ces Mesta Fusion 2, dits "tourelles", contrôleront évidemment la vitesse mais pourront également à terme repérer les utilisateurs du téléphone au volant ainsi que les ceintures non bouclées.