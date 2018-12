A Paris : le nombre de voiture baisse, mais pas les bouchons

Comment expliquer ce constat au premier abord déroutant. A Paris le nombre de véhicules a diminué et pourtant il est tout aussi difficile qu'avant de circuler. Paradoxale, moins de voitures, mais toujours autant de bouchons, cette constatation, relevée par Le Parisien pourrait avant tout s'expliquer par un nombre particulièrement élevé de travaux dans la capitale.





Le quotidien, qui cite l'Observatoire des déplacements à Paris, relate qu'entre 2002 et 2017 le trafic intra muros a diminué de 34%, et la mairie ajoute même à cela une baisse particulière de 6,5% entre janvier et mai 2018. Et malgré cela les temps de trajets ne diminuent pas, en moyenne 40 minutes par jours depuis une dizaine d'années, selon une étude du fabricant de GPS Tomtom Telematics.