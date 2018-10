Les accidents de trottinette sont en hausse : où doit-on rouler avec ces engins ?

Le propre de la loi est de venir accompagner les évolutions de la société, sans pour autant brider l'innovation. Légiférer ou réglementer trop tôt, c'est prendre le risque d'imposer une volonté juridique qui peut être déconnectée de la réalité économique, technique ou sociétale.





La loi, encore plus que le règlement, a besoin également d'une certaine visibilité. On connaît tous l'adage : nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment pourrait-on connaître une loi qui change en permanence ? Comment pourrait-on imaginer nos parlementaires se pencher tous les trois ou quatre mois sur un nouveau cadre juridique sous prétexte qu'une nouvelle planche à roulettes électrique ou qu’un tricycle à énergie solaire sont commercialisés sur le territoire.





On peut comprendre l’argument de certains pour lesquels il est surtout urgent d'attendre et il est vrai que le marché des nouveaux moyens de transport urbains ne cesse de se renouveler au fil des modes et des innovations. Il est néanmoins prévu que le législateur vienne se pencher sur la question. Un cadre légal pourrait ainsi être offert à ces nouvelles formes de mobilités pour la fin de l'année. En attendant demeurent de nombreuses interrogations.