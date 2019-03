Alcool au volant : l'éthylotest anti-démarrage peut désormais remplacer la suspension du permis

Souffler sur l'éthylotest avant de prendre le volant et réitérer ce geste quelques minutes plus tard. C'est une solution moins radicale que la suspension du permis de conduire et, dans certains cas, sans doute tout aussi efficace pour lutter contre la conduite en état d'ébriété et contre la récidive de ce délit.





Le gouvernement annonce ainsi ce mardi 12 mars "la généralisation du dispositif d'installation d'un éthylotest anti-démarrage (EAD) comme possible alternative à la suspension du permis de conduire". Ce dispositif avait en effet récemment été expérimenté dans sept départements (Drôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée).