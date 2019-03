Alcool au volant : la Cour de cassation appelle à prendre en compte les marges d'erreur lors des contrôles

Jusqu’ici, comme l’explique l’avocat Me Jean-Baptiste Le Dall, interrogé par LCI, "la décision d’appliquer la marge d’erreur liée au taux d’alcoolémie était au bon vouloir du juge. Elle sera dorénavant automatiquement appliquée par la Cour de cassation" en cas de pourvoi. Dans leur arrêt, pour motiver leur décision, les juges de la Cour précisent que l’alinéa 3 de l’article préliminaire du code de procédure pénale indique que "les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles".





Selon Me Le Dall, cette décision d’être moins sévère avec les automobilistes durant les contrôles routiers est en tout cas "pleine de sagesse de la part de la Cour de cassation." "Cela permettra une uniformisation du traitement des cas des automobilistes et davantage d’égalité, quand certains écopaient par le passé de peines très sévères et d’autres échappaient aux sanctions, le tout en fonction du juge."