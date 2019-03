Alcool au volant : un éthylotest contre un retrait de permis

Il faut d'abord tourner la clé, puis souffler dans l'embout pour pouvoir rouler. Ce test anti-démarrage est simple à utiliser. Testée avec succès dans sept départements, cette solution est maintenant disponible sur tout le territoire. En Europe, six pays ont déjà adopté ce dispositif. Dans la plupart des cas, il a contribué à baisser le taux de récidive de conduites en état d'ivresse.



