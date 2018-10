Alsace : de plus en plus d’automobilistes vont acheter leur carburant en Allemagne

En France, les prix des carburants ne cessent d'augmenter. En un an, le prix du diesel ou B7 a connu une hausse de plus de 22%, contre 15,5% pour celui de l'E5. Face à cette situation, de plus en plus d'automobilistes alsaciens jouent au saut de frontière pour acheter leur carburant. En effet, du côté de l'Allemagne, ils peuvent économiser entre dix et vingt euros sur un plein. Certains en profitent même pour faire leurs courses car, outre les carburants, les cigarettes et les produits d’hygiène y sont vendus à des prix intéressants.