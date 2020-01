Annulation du permis pour usage du téléphone au volant : c'est une fake news, mais les règles ont en effet changé

Ce durcissement du dispositif a en fait modifié les dispositions des articles L224-1 et L224-2 du Code de la route. Cela permet donc désormais de prononcer "une suspension de permis pouvant aller jusqu'à six mois à l'encontre du contrevenant qui n'en sera pas quitte pour autant avec une amende de 135 euros et 3 points en moins [la sanction prévue pour simple usage du téléphone au volant : NDLR]", explique l'avocat. À noter qu'il est de toute façon ici question de suspension, et non de l'annulation évoquée sur Facebook.