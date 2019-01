Audi A1, plus chic que sportive

Uniquement disponible en version Sportback, la nouvelle A1 dépasse désormais les quatre mètres de long. La voiture a également pris du muscle. Ses lignes sont plus franches et tendues. Dans l'habitacle, c'est la révolution. Audi entre de plain-pied dans l'ère du numérique. Toutes les versions sont livrées de série avec un valorisant combiné d'instrumentation 100% digitale et la majorité des commandes se pilote depuis le volant ou via l'écran tactile. Qu'en est-il du moteur ? La conduite est-elle agréable ?



Ce samedi 26 janvier 2019, Pierre Lardenois dans sa chronique "Auto info", nous présente l'Audi A1. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 26/01/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.