Désormais, les policiers peuvent savoir si les véhicules roulent sans assurance

La mise en place du fichier national centralisé des véhicules assurés est effective dès ce 4 juin 2019. Les contrôles seront d'ailleurs renforcés dans ce sens. Opérationnel depuis le mardi 4 juin en Essonne, dans trois départements de la petite couronne et à Paris, ce nouveau fichier à disposition des policiers vise à répertorier tous les véhicules assurés (les assureurs ont l’obligation de les entrer dans ce fichier) afin qu’ils puissent effectuer des contrôles automatiques et des contrôles de “bord de route” pour verbaliser les véhicules stationnés qui ne seraient pas assurés.





Dans le pays, environ 750 000 personnes roulent sans assurance. Les associations déplorent cette situation et soulignent que les amendes actuelles ne sont pas assez élevées. Rouler sans assurance auto ou moto est un délit dont les conséquences et les risques sur le plan pénal sont lourds. Les sanctions les plus fréquentes sont une amende de 3750€, une suspension de permis et la confiscation de la voiture ou du deux-roues.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.