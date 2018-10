Les carburants changent de noms ce vendredi : vous n'y comprenez rien ? Voici comment ils vont s'appeler

Il va certainement falloir un peu de temps pour s’adapter. A partir de ce vendredi 12 octobre, l’étiquetage va être quelque peu chamboulé à la pompe à essence : à la place du diesel, on retrouvera B7 dans un sigle carré. Pour le SP 98, ce sera E5 dans un rond. Pourquoi un tel changement ? Ce nouvel étiquetage est le fruit d’une directive européenne datant de 2014. Le but est clair : harmoniser l’affichage dans les stations essence de l’Union pour aider les automobilistes à s’y retrouver quand ils franchissent la frontière. Une règle commune, donc, qui sera également mise en place chez nos voisins norvégiens, islandais et turcs.





Pas de panique, l’ancien étiquetage ne disparaîtra pas tout de suite, mais les distributeurs sont tenus d’afficher les nouveaux sigles sur les pompes de carburant, les pistolets et les système d’affichage des prix. Pour faciliter les choses, les véhicules neufs devront également afficher leur carburant via ce sigle sur les trappes à carburant.