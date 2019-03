Automobile : le nombre d'accidents impliquant des conducteurs non-assurés explose (et la facture aussi)

Le phénomène prend de l’ampleur d’années en années. Comme le révèle le journal Le Parisien, le nombre d’accidents impliquant des automobilistes non-assurés a fortement augmenté en 2018. Surtout, il a fait exploser la note. Ainsi, l’année passée, 30.873 personnes précisément ont été les victimes de chauffards sans la fameuse vignette verte. En cinq ans, le chiffre a grimpé de 12 %.





Or, comme ces personnes ne sont pas assurées, il faut bien prendre en charge les frais et les dégâts des victimes. C’est là qu’un Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) entre en jeu. En 2018, le montant des indemnisations qu’il a versées s’est élevé à 119 millions d’euros, soit plus de 32 % en cinq ans. Un chiffre qui comprend 100 millions d’euros de dommages corporels et 19 millions d’euros de dommages matériels.