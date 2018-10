Automobile : les véhicules des années 80 fascinent les collectionneurs

Au volant de sa Renault 5 de 1980, Armand ne pilote pas, il voyage dans le temps. Sur les routes, ce collectionneur amoureux des voitures de sa jeunesse se laisse guider par la nostalgie. Renault, Peugeot et Golf sont des modèles des années 70 et 80 qui fascinent. Ces véhicules sportifs appelés "youngtimers" sont de plus en plus recherchés. En fonction de leur état, ces modèles se négocient entre 1 500 et 8 000 euros dans les ventes aux enchères. Un collectionneur dépense en moyenne 6 000 euros par an pour assouvir sa passion.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.