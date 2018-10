Automobile : et si acheter une électrique était finalement plus économique qu'une essence ou un diesel ?

Combien vous coûte vraiment votre voiture ? L'UFC-Que choisir publie ce mercredi une enquête pour répondre à cette question avec un enseignement : rouler en électrique est de plus en plus rentable."Le coût total d'un véhicule électrique est plus faible que celui d'un diesel (coût total de propriété inférieur de 3%) ou d'une essence (5%) dès quatre ans de possession" grâce au bonus de 6000 euros versé pour l'achat d'une voiture propre et un coût en énergie largement inférieur, affirme l'association. Pour faire ce comparatif, l'UFC-Que Choisir s'est appuyée sur le coût de détention du véhicule qui intègre, outre le prix d'achat, l'ensemble des charges supportées par le propriétaire dont la facture énergie. Ces données sont calculées pour une berline moyenne (type Renault Mégane, Peugeot 308, etc...).





L'avantage de l'électrique est encore plus important quand il s'agit d'un véhicule d'occasion. "Le gain de pouvoir d'achat, par rapport au diesel, atteint 940 euros par an, soit un coût total de propriété inférieur de 28% pour une seconde main, et 1.017 euros par an, soit -37% pour une troisième main", affirme l'UFC-Que Choisir. Ce résultat s'explique par le fait que les véhicules électriques représentent un coût en énergie de 188 euros par an, bien inférieur à celui d'un véhicule diesel (1.181 euros par an) ou essence (1.461 euros par an), explique l'association.