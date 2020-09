Prix des péages : bientôt des réductions pour les voitures "vertes" et le covoiturage ?

Ce serait une incitation de plus à rouler plus propre sur l'autoroute. "Demander aux sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA) de mettre en œuvre, sans compensation, des modulations tarifaires à destination des véhicules légers les moins polluants et fonctionnant aux carburants alternatifs ou recourant au covoiturage." Cette l'une des 38 propositions d'un rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les concessions d'autoroute présenté ce vendredi 18 septembre par le sénateur UDI de l'Essonne Vincent Delahaye.

Il s'agirait de mettre en œuvre sur le réseau des SCA historiques "des grilles de tarifs qui tiennent compte des véhicules les plus performants" sur le plan écologique, est-il suggéré dans ce rapport de 333 pages, qui cite en exemple des initiatives déjà mises en place par quelques concessionnaires. Une réduction tarifaire de 80% est en effet déjà proposée aux véhicules électriques sur le réseau ATMB et SFTRF.

Une source proche du dossier avait expliqué à l'époque à l'AFP qu'un telle disposition aurait posé des problèmes de mise en oeuvre et de droit : "Techniquement, aujourd'hui le système de péage et le système d'identification des véhicules ne permet pas de faire la distinction entre moteur thermique et électrique. Juridiquement et contractuellement, une telle mesure n'irait évidemment pas de soi, comme pour toute mesure qui a un impact sur l'équilibre des contrats."