Autoroutes : une réduction de 30% pour les usagers réguliers

L'une des revendications des gilets jaunes était la baisse des tarifs d'autoroute. Après plusieurs jours de négociation, la ministre des Transports Elisabeth Borne a obtenu un geste en faveur des gros rouleurs. Une réduction de moins de 30 pourcents pour ceux qui empruntent régulièrement le même trajet d'autoroute. Celle-ci se fera sans aucune contrepartie de l'État et sera maintenue dans le temps, selon la ministre.



