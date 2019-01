Bioéthanol, un carburant à 72 centimes le litre !

C'est un carburant encore méconnu. Pourtant, à 72 centimes le litre, l'E85 ou le bioéthanol a de quoi séduire. Il s'agit d'un mélange entre 75% d'éthanol et 25% d'essence. En un an, sa part de marché a doublé. Mais toutes les voitures peuvent-elles rouler avec ce carburant à bas coût ? Quels sont ses avantages ?



