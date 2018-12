BMW X5 : une signature BMW que personne ne peut louper

Le nouvel X5 est plus gros, plus puissant, mais il inaugure aussi des équipements jamais vus. En effet, il dispose de l'une des meilleures aides au stationnement du marché. Il suffit d'appuyer sur un bouton et la voiture se gare toute seule après avoir repéré une place de stationnement. Elle enregistre également les derniers 50 mètres parcourus et est capable de reproduire le même chemin en marche arrière. C'est une exclusivité mondiale de ce nouvel X5. Qu'en est-il des autres nouveautés ? Cette BMW X5 dispose-t-elle des armes pour rester le leader des SUV ?



Ce samedi 22 décembre 2018, Jessica Paupinat dans sa chronique "Auto info", nous présente la BMW X5. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.