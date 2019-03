Camping-car : un marché en pleine croissance

La quinzaine du camping-car se déroule du 16 au 30 mars 2019 chez les concessionnaires. Une occasion de découvrir les tendances et les prix des à l'approche du printemps. Notons que les camping-caristes sont au nombre de 400 000 dans l'Hexagone. Les vans aménagés représentent 30% des véhicules neufs immatriculés.



