Carburant : faut-il réhabiliter le diesel ?

Depuis trois ans, les gouvernements ont multiplié les mesures pour inciter les citoyens à abandonner le diesel. Des actions que le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, remet en cause, au nom sans doute de la préservation de l’emploi. Le patron de Bercy s’inquiète d’un déclin trop rapide de cette motorisation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.