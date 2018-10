Carburants : l'étiquetage va changer

À partir du 12 octobre 2018, les 38 millions d'automobilistes tricolores devront dire adieu au gasoil et au sans-plomb 95. En effet, en cette date, tous les carburants auront un nouveau nom. L'objectif est d'harmoniser la signature dans toutes les stations-service de l'Union européenne. Alors, comment faire pour ne pas se tromper à la pompe ?



