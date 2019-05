Carburants : la flambée des prix à la pompe est une fatalité pour les ruraux

Depuis début janvier, le prix du litre de carburant a augmenté de façon presque continue. Dans certaines stations rurales, le prix à la pompe avoisine les deux euros pour le sans plomb 98. Faire le plein d'essence revient trop cher pour les automobilistes. Et pourtant, pour la plupart des ruraux, la voiture est une nécessité étant donné les kilomètres qu'ils doivent parcourir pour aller travailler.



