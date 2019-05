Carburants : les prix à la pompe continuent de flamber

La facture commence à devenir salée pour les automobilistes. Le prix du carburant à la pompe ne cesse en effet d'augmenter. Le litre du diesel est à 1,49 euro en moyenne. Le sans plomb, lui, est proche de son record de 2013 avec 1,59 euro le litre. Cette hausse survient surtout à cause des taxes élevées même si le cours du baril a baissé. Si certains automobilistes essaient d'être positifs face à la situation, d'autres adoptent déjà des solutions alternatives pour réduire leurs dépenses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.