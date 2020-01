Carburants : les tensions entre les États-Unis et l'Iran et le blocage des raffineries vont-ils se payer à la pompe ?

Guerre des nerfs entre l'Iran et les Etats-Unis

Première remarque : les blocages de raffineries pour protester contre la réforme des retraites n'y sont pour rien. "Les prix affichés dans les stations-services françaises dépendent essentiellement des marchés internationaux et des cotations européennes du pétrole"", rappelle Guy Maisonnier, ingénieur économiste à l' Institut français du pétrole et des énergies nouvelles , joint ce mardi 7 janvier par LCI.

Les automobilistes paient-ils (ou vont-ils payer très prochainement) à la pompe les tensions ravivées entre Téhéran et Washington ? S'affichant en hausse pour la sixième semaine d'affilée, les prix des carburants ont retrouvé leurs niveaux du printemps 2019, selon les moyennes hebdomadaires publiées ce lundi 6 janvier par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Le principal fautif est donc le cours de l'or noir, en hausse ces dernières semaines. "Les courbes du prix du pétrole en euro par litre et des prix à la pompe se suivent. Ces marchés sont en effet fortement corrélés" observe Guy Maisonnier. Or "les prix du pétrole évoluent depuis trois semaines dans une zone comprise entre environ 67 dollars et 69 dollars le baril de Brent (ndlr : 159 litres, référence du marché européen)", insiste-t-il. Une fourchette assez haute en comparaison des 60 dollars du début octobre.

"Le prix du pétrole connaît une remontée depuis mi-décembre en raison de différents événements, dont les tensions en Irak (manifestations et blocages de champs pétroliers) et de l'aboutissement des négociations sino-américaines poussant pour sa part les marchés boursiers à la hausse. Dans leur sillage, celui du pétrole a suivi", analyse le spécialiste.