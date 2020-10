Carburants : rouler au superéthanol, est-ce bon pour le porte-monnaie ?

Vous êtes peut-être l'un des récents convertis au superéthanol, également appelé E85 car il contient 85% d'ingrédients d'origine végétale. Et pour cause, c'est le seul carburant dont le compteur des euros tourne moins vite que celui des litres à la pompe, avec un prix très attractif : près de 70 centimes d'euro le litre contre 1,20 euro le litre de diesel et 1,35 le litre d'essence.

Après des débuts un peu poussifs, les Français l'ont donc adopté. "En gros par mois avant je mettais entre 150 et 200 €, et là ça me coûte 80 €", avance par exemple un automobiliste. Et il n'est pas le seul à se faire cette réflexion. Dans la station-service "Total access" de Draveil (Essonne), la vente de superéthanol est en nette augmentation. "Avant, on écoulait 200.000 litres par mois, contre désormais le triple, soit 600.000 litres par mois", indique Zoubeda Chan, la gérante.