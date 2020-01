CARTE INTERACTIVE - Essence, diesel... : découvrez le prix des carburants près de chez vous et les stations vides

Depuis plusieurs semaines, le prix des carburants augmente petit à petit, au point que le diesel a atteint ces derniers jours son plus haut niveau depuis presque un an. Le blocage des raffineries, lié à la contestation de la réforme des retraites, fait quant à lui craindre une pénurie dans les stations-services. Résultat : les automobilistes se demandent à la fois s'ils vont pouvoir effectuer un plein et combien il leur coûtera.

Selon notre calcul, chercher la station-service la moins chère autour de chez soi permet de gagner jusqu'à 3 euros par plein (de 50 litres). En partenariat avec Esri France, LCI vous propose donc une carte interactive pour la trouver en quelques secondes. Qu'il s'agisse de diesel (désormais appelé B7), de SP 95 (désormais appelé E10), de SP 98, de Superéthanol-E85 ou de tout autre carburant vendu, vous y retrouvez les tarifs pratiqués par chaque pompiste.

Pour comparer, il suffit de viser les stations situées autour de chez vous ou le long de vos trajets. Autre possibilité, vous pouvez remplir la barre de recherche pour trouver n'importe quel point de vente en tapant au choix une adresse ou un nom de ville. Vous pouvez également vérifier si la station-service visée est en pénurie : c'est le cas quand le prix d'un carburant est indiqué "NON COMMUNIQUÉ".