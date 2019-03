CARTE INTERACTIVE - Le carburant repart à la hausse : découvrez les prix à la pompe près de chez vous

Depuis maintenant deux semaines, le prix des carburants est reparti à la hausse. Des prix qui avoisinent voire dépassent les 1 euro 50, et rappellent ceux d'avant la crise des gilets jaunes de novembre dernier. Si la taxe carburant initialement prévue par le gouvernement en janvier a été annulée, les cours du pétrole brut et du brent (mer du Nord) remontent depuis le début du mois de février. A la fin de l'année, le brut atteignait 43 euros, aujourd'hui, il dépasse 58 euros. Une situation qui irrite l'association "40 millions d'automobilistes" : "Cette semaine, le prix du litre de gazole à la pompe s'affiche en moyenne à 1,46 euro et l'essence sans plomb 95 à 1,47 euro", regrette-t-elle dans un communiqué.





Selon notre calcul, chercher la station-service la moins chère autour de chez soi permet de gagner jusqu'à 3 euros par plein (de 50 litres). LCI vous propose donc une carte de France interactive pour la trouver en quelques secondes.





Qu'il s'agisse de diesel (désormais appelé B7), de SP 95 (désormais appelé E10), de SP 98, de Superéthanol-E85 ou de tout autre carburant vendu, vous y retrouvez les tarifs pratiqués par chaque pompiste. Pour comparer, il suffit de viser les stations situées autour de chez vous ou le long de vos trajets. Autre possibilité, vous pouvez remplir la barre de recherche pour trouver n'importe quel point de vente en tapant au choix une adresse, un nom de ville ou un code postal.





Vous pouvez également vérifier si la station-service visée est en pénurie : c'est le cas quand le prix d'un carburant est indiqué "NON COMMUNIQUÉ" sur notre carte. Rien que pour le groupe Total, 145 stations-service sont concernées ce mercredi par une pénurie totale.