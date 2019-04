Infraction au Code de la route : faut-il la reconnaître ?

Lorsque l’on envisage de ne pas reconnaître l’infraction, la considération revient souvent : "Cela ne va pas plaire au juge". En réalité, dans l’immense majorité des cas, personne ne sera au courant de la reconnaissance des faits ou non. Dès lors que le contrevenant paie l’amende, l’action publique est donc éteinte et les choses s’arrêtent là. Bien sûr, une décision de retrait de points pourra faire resurgir au conducteur le souvenir d'une rencontre avec les agents des forces de l'ordre (si les textes prévoient un retrait de point pour cette infraction et si celle-ci a bien été commise au guidon ou au volant d’un engin nécessitant un permis de conduire).





Le conducteur intercepté qui, dès la vue du gyrophare, se serait résolu à payer son amende, ne devra donc pas attacher trop d’importance à cette mention. Et l’on rappellera que même si la verbalisation n’est jamais une expérience très plaisante, les agents agissent simplement dans le cadre de leurs missions. Pas la peine de rentrer dans une situation conflictuelle qui pourrait entraîner un contrôle plus poussé et peut-être de nouvelles verbalisations.