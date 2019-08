Circulation différenciée à Paris en raison de la pollution : comment fonctionnent les vignettes Crit'Air ?

Cette pastille autocollante ronde permet de classer les véhicules en fonction de leur âge et de leur type de moteur. Du plus propre au plus polluant, elle se décline en six couleurs différentes associées à des numéros :





• Crit'Air 0 (verte) : elle est attribuée à tous les véhicules 100% électrique et hydrogène.





• Crit'Air 1 (violette) : tous les véhicules gaz et les véhicules hybrides rechargeables + les véhicules essence immatriculés à partir du 1er janvier 2011. A noter que cela correspond aux normes Euro 5 et 6.





• Crit'Air 2 (jaune) : les essences immatriculées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2010 (Euro 4) et les diesel à partir de janvier 2011 (Euro 5 et 6).





• Crit'Air 3 (orange) : les essences immatriculées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005 (Euro 2 et 3) et les diesel immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 (Euro 4).





• Crit'Air 4 (bordeaux) : les diesel immatriculés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 (Euro 3).





• Crit'Air 5 (grise) : les diesel immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2000 (Euro 2).





A noter que le véhicule conserve le même classement environnemental tout au long de sa vie. Une fois acquise, la vignette reste valable tant qu'elle est lisible. Un simulateur mis en ligne par le gouvernement permet de savoir quelle pastille est associée à votre véhicule. Pour y accéder, c'est ici.