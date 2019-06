Conduire sans assurance va coûter cher : un nouveau fichier permet aux radars automatiques de vérifier votre situation

Si la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle permet un traitement de masse, elle présente également un intérêt financier évident. Moins coûteuse qu'un jugement, elle rapporte gros aussi. Avec un montant forfaitaire de 500 euros (400 euros en minoré) et même 1.000 euros en majoré (cf. article L.324-2 du Code de la route), elle entraîne une sanction financière bien plus forte que celle jusqu'alors prononcée par les tribunaux.





A l'évidence, la répression à grande échelle qui se profile en matière d'assurance conduira certainement à réduire le nombre de conducteurs sans assurance. Au delà de ce chiffre, c'est également celui des délits de fuite qui pourrait diminuer -beaucoup de conducteurs qui choisissent de ne pas s'arrêter après un accident le font en effet souvent en raison d'un défaut de permis ou d'assurance.





Si l'on pourra regretter le coût élevé de l'amende forfaitaire délictuelle qui menace tous les conducteurs sans assurance (bien souvent du fait de difficultés financières), le dispositif ne s'applique néanmoins que pour les primo-délinquants. Les récidivistes auront toujours quant à eux la "chance" de passer devant le juge, ce dernier pouvant aller bien au-delà du montant de l'amende forfaitaire.





Et si la traque des conducteurs non assurés peut sembler disproportionnée, elle mettra, on l'espère, fin à des situations inextricables pour certains conducteurs se retrouvant du fait d'un accident dont ils sont responsables à devoir régler de leur poche une indemnisation parfois très élevée.





Me le Dall, docteur en droit et vice-président de l'Automobile club des avocats, intervient sur son site et sur LCI.