Contrôle technique : 560.000 véhicules non vérifiés, que risquent les propriétaires ?

D’habitude, environ 100.000 voitures sont en retard de contrôle technique, cet examen obligatoire quatre ans après la première mise en circulation puis tous les deux ans. En octobre, ce chiffre a atteint 560.000, un record.

La principale raison : il y a quelques mois, ce contrôle technique a été renforcé. Il compte désormais 123 points de contrôle au total et coûte environ 70 euros. Les automobilistes craignent que les pièces à changer soient plus nombreuses et que la facture avant la contre-visite soit donc plus élevée. C’est notamment le cas des propriétaires de voiture diesel en raison des normes de pollution. Des craintes pourtant jugées infondées par les professionnels, qui n’ont pas constaté une hausse des "recalages".