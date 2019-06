Contrôle technique : à partir du 1er juillet, les propriétaires d'un diesel mal entretenu risquent de le payer cher

Il faut s'attendre à une dépense supplémentaire dans le budget des automobilistes roulant avec une voiture diesel mal entretenue. De nouvelles normes anti-pollution plus exigeantes entrent en effet en vigueur le 1er juillet. Il avait initialement été prévu qu'elles s'appliquent en janvier. Mais le mouvement social des Gilets jaunes est passé par là. Pour protéger leur pouvoir d'achat au plus fort de la crise, le gouvernement avait décidé de reporter cette mesure de six mois.





A quelques semaines du nouveau jour J, les centres de contrôle technique sont pris d'assaut par les propriétaires de diesel (24 millions de véhicules, plus de 60% du parc), leurs véhicules étant les seuls visés par le nouveau dispositif. Il s'agit de vérifier la valeur de l'opacité des fumées de gazole, c'est-à-dire la quantité de particules émises par le pot d'échappement.