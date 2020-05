LCI vous répond sur le déconfinement : les délais de contrôle technique ont-ils été prolongés avec le confinement ?

Les centres de contrôle technique et garages, assimilés aux activités d’entretien et de réparation automobiles, sont demeurés ouverts pendant la période de confinement imposée pour lutter contre la propagation du coronavirus. Toutefois, dès la prise de décision le gouvernement a annoncé une tolérance de trois mois pour les usagers de véhicules légers ayant un contrôle technique à effectuer durant cette période. Une mesure qui s'explique par la volonté de limiter les mouvements et sorties des Français. L’ordonnance du 20 mars 2020 a précisé cette exception : les formalités prescrites par la loi qui auraient dû être accomplies entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont réputées faites à temps si elles ont été effectuées " dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois". Autrement dit, les contrôles techniques prévus à l’échéance située entre ces dates doivent être accomplis au plus tard le 23 août 2020. Cette disposition s'applique également pour les contre visites.