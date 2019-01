Côte-d'Or : 42 changements de vitesse obligatoires en 36 kilomètres de trajet

Les limitations de vitesse peuvent être un véritable casse-tête pour les automobilistes. Sur une route qui relie Beaune et Dijon par exemple, on en compte 42 en 36 kilomètres de trajet. Cela constitue un changement tous les 800 mètres, soit toutes les 45 secondes en moyenne. En dépit des difficultés, beaucoup parmi les plus de 10 000 usagers préfèrent s'adapter. Toutefois, ils estiment que la réglementation pourrait être allégée.



