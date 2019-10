Cruard Reporter : Vidéo embarquée, la sécurité

CRUARD REPORTER - Les caméras embarquées dites "dashcams" sont de plus en plus visibles sur les tableaux de bord des véhicules français.

La caméra embarquée est un véritable phénomène. En effet, de plus en plus d'automobilistes s'en équipent pour plus de sécurité. Fixée sur le pare-brise ou à l'arrière, elle filme tout ce qu'il se passe devant ou derrière. Branchées en permanence, ces caméras appelées "dashcams" peuvent permettre aux conducteurs de se prémunir contre des fuyards ou des chauffards inconscients. Sur le marché français, il existe 370 000 détenteurs soit plus de 30 000 par an. Qu'en est-il des assureurs ?



