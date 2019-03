Diesel : 15 000 emplois menacés

Bruno Le Maire réunit ce matin à Bercy les acteurs de l'automobile pour évoquer le déclin du diesel. Selon une étude de l'Observatoire de la Métallurgie, 15 000 emplois sont menacés sur les 37 500 que compte la filière dans l'Hexagone. De ce fait, 300 sites industriels sont en difficulté dont six en crise avérée et une centaine très fragilisés. Quid des perspectives d'avenir pour la filière diesel ?



