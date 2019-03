Dans une station-service sur cinq, le diesel est plus cher que l'essence

Ce lundi, le prix moyen du litre de gazole s’affichait à 1,46 euros, contre 1,53 euros mi-octobre. Et celui de l’essence SP95 à 1,50 euros contre 1,57 euros il y a cinq mois.





Mi-octobre, on comptait huit départements qui affichaient en majorité des prix du gazole supérieurs à ceux de l’essence (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Yvelines, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis). Cinq mois plus tard, Les Vosges, la Moselle et Paris rejoignent ce groupe.