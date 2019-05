Essence : les prix flambent encore !

Le litre de Super sans-plomb 95 est à 1,58 euro à la pompe. Il n'avait pas été aussi cher depuis mars 2013. C'est 0,67 centime de plus que lors du pic d'octobre 2018 qui avait précédé le mouvement des Gilets jaunes. Entre janvier et avril 2019, le plein d'essence a augmenté en moyenne de 8 euros. Et pour cause, le prix du baril de Brent a augmenté de 34%. Il est passé de 50 à 70 dollars en seulement quatre mois.



