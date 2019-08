Et si on transformait un vieux véhicule en une voiture électrique ?

Face à l'urgence écologique, il est impératif de changer de comportement en matière de transport. Certaines entreprises proposent de transformer les voitures thermiques en véhicules électriques. Outre l'objectif écologique, cette technique permet aussi de gagner plus d'espace dans le compartiment moteur. Dans le pays, seulement 30 voitures ont subi cette modification car la transformation est illégale sans l'accord du constructeur d'origine. De ce fait, les startups réclament un changement de réglementation afin que ces voitures soient autorisées à rouler.



