Fiat Chrysler : un bon parti pour Renault ?

Le groupe Fiat Chrysler, avec un chiffre d'affaires de 110 milliards d'euros pèse deux fois plus que la seule marque Renault, avec laquelle il veut se marier. Sur le papier, Fiat Chrysler est un parti idéal. Mais la marque italo-américaine manque encore de savoir-faire sur les véhicules haut de gamme pour affronter les défis de l'automobile de demain.



