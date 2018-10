Fin du diesel : les constructeurs misent sur un véhicule hybride

Dans la plupart des grandes villes du pays, l'accès est limité pour le diesel. À Paris, il devrait même totalement disparaître d'ici 2024. Et pour cause, le diesel est dangereux pour nos poumons. Alors, pour tenter de sauver leurs moteurs diesel, les constructeurs misent sur les nouvelles technologies. Mais cela serait-il suffisant ?



