Forfaits post-stationnement : le Défenseur des droits épingle le système qui remplace les amendes 

Payer pour pouvoir contester : le principe ne passe pas. Le forfait post-stationnement (FPS), qui remplace les classiques avis de contravention pour non paiement du stationnement depuis janvier 2018, est dans le collimateur du Défenseur des droits Jacques Toubon, responsable de cette autorité indépendante chargé de veiller au respect des droits et libertés. Ce nouveau type d'amende est en effet largement critiqué sur plusieurs points dans un rapport publié ce mardi 14 janvier. Le parcours du combattant qu'il faut endurer pour contester un FPS ressort parmi les principales "défaillances" de ce nouveau système.

Pour rappel, cette réforme, en vigueur depuis donc deux ans, laisse les municipalités libres de décider des tarifs et des modalités de paiement. Dorénavant en l'absence de règlement (ou s'il est insuffisant), l'automobiliste doit s'acquitter d'un FPS, et non plus d'une amende. En cas de problème, la contestation doit alors être effectuée auprès de la collectivité territoriale sous la forme jusqu'ici inédite d'un recours administratif préalable obligatoire (Rapo). Or, les dysfonctionnement sont hélas fréquents selon le Défenseur des droits : réception d'un FPS majoré malgré un Rapo ayant abouti, sanction appliquée alors que l'usager était en train de payer son stationnement, impossibilité de payer en liquide, mauvais fonctionnement des applications mobiles pour régler en ligne notamment.